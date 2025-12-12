CHP'de parti içi muhalefet hareketlendi: Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak?

39. Olağan Kurultay ile birlikte parti içerisindeki etki alanı daha da daralan iç muhalefet, bir kez daha "yeni parti" seçeneğini gündemine aldı.

'TOPLU İSTİFALAR HAZIR'

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde etkin rol alan bazı örgüt üyeleri bir an önce yeni partinin kurulmasını ve mücadelenin burada devam etmesini savunuyor. Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'na da söz konusu temenninin sık sık iletildiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun ise şu an istinaf aşamasında bulunan "mutlak butlan" davasına odaklandığı, oradan sonuç çıkana kadar beklemede kalacağı iddia ediliyor.