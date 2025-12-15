CHP'li Serkan Topal’dan deprem bölgesindeki çalışmalara övgü

"EN SERT MUHALEFETİ YAPIYORUZ AMA BİR GERÇEĞİ KONUŞMAK LAZIM…"

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi: Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüzyıllık bir kent… 2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu.

Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum.