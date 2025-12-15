Emine Erdoğan: Eşyalar sıfır atıkla yeniden hayat buldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

'TEMİZ BİR NİYETİN TİMSALİ'

EMİNE Erdoğan'ın gönüllülük çalışmalarının anlatıldığı video gösterimiyle başlayan programda, etkinliğin bu yılki temasının "nar" olduğu belirtilerek, bugün burada yapılan her şeyin, tıpkı nar taneleri gibi çoğalan bir iyilik hareketinin parçası olduğu vurgulandı. Emine Erdoğan, 2005 yılından bugüne aynı inanç ve kararlılıkla iyilik yolculuğunu sürdüren TOGEM-DER'in 20 yıldır kalplere dokunduğunu belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak."