Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti. Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta k dahiliye servisine yatırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Birkaç gün önce entübe edildiği duyurulan Başkan Gülşah Durbay, tüm çabalara rağmen dün akşam 19.00'da yaşama gözlerini yumdu. Durbay'ın sevenleri, acı haberin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne akın etti. 1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Durbay, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024 yılında da Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden başarıyla mezun olmuş, 2024 yerel seçimlerinde de de Şehzadeler Belediye Başkanlığını kazanarak "Manisa ilk kadın Belediye Başkanı" unvanını almıştı.