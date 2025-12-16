‘CHP Türk dünyasına şaşı bakmayı sürdürüyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına halen yanlış pencereden ve şaşı bakmayı sürdürmektedir" dedi.

'Nefret söylemine karşı daha sıkı kenetleneceğiz'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun bunları aşacak azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Her zaman söylediğim gibi biriz beraber kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları, kimi zaman alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam aksine birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz" dedi.

'NORMLARIN HEPSİ İHLAL EDİLDİ'

"BÖLGEMİZDE son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda, yaşam hakkı başta olmak üzere İnsan Hakları Beyannamesi'nin ayaklar altına alındığını görüyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları bunun en somut delilidir. Komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 yıl boyunca kimyasal saldırılardan işkenceye kadar, insan haklarına ilişkin ne kadar değer norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi."

Başkan Erdoğan dün katıldığı AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefe tepki gösteren Erdoğan, "1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar, sanat erbabı 'Turancı' denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştür. Yani tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyor, yıllarca tabutluklarda işkence

görmek anlamına geliyordu. Sadece bununla da kalmadılar; Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe 'Boraltan Faciası' olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır. Boraltan faciası, CHP'nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına halen yanlış pencereden ve şaşı bakmayı sürdürmektedir. Sadece Karabağ'da değil Suriye'de de aynı basiretsizliğe şahit olduk. CHP bu, başka bir şey beklemeyin" dedi. Erdoğan, "Yeni genel başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması, bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir. Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur. Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ KÖPRÜLER KURDUK'

"Geride bıraktığımız 34 yıllık süreçte Türk devletleri olarak sıkı bağlar geliştirdik" diyen Başkan Erdoğan, "Kurumlarımız aracılığıyla Türk dünyasıyla aramızda yeni köprüler kurduk. Bugün bütün bu çabaları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Türk halklarının birikimini, tecrübesini ve hedeflerini aynı ufukta buluşturan Türk Dünyası Vizyon Belgesi, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir. Türk devletleri arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesini ve çok boyutlu işbirliklerinin kurumsal bir çerçevede güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Türk dünyasının geleceğine yönelik planlar, somut projelere dönüşüyor. Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21'inci asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır" şeklinde konuştu.