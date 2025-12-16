İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 70 bin 665’e yükseldi

GAZZE'DEKİ Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı. İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 393 kişinin öldüğü, 1086 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 632 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 665, yaralıların sayısının ise 171 bin 145 olduğu belirtildi.