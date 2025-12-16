Haberler Gündem Son dakika: Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var Son dakika: Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var Son dakika haberleri...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı. DHA









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, şüphelinin SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyetinin bulunmadığı, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu değerlendirildi.

450 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI 09 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon ABD doları olmak üzere, toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Öte yandan, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL'den fazlasının, ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesiyle karşılandığı, şirket finansmanının ise büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı belirlendi.