“Suriye’de işimiz yeni başladı”

"BARIŞ, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen, 148 büyükelçilik ve 14 Daimi Temsilcilikte görev yapan büyükelçilerin katıldığı 16'ncı Büyükelçiler Konferansı dün gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise konferansın açılışında konuştu.

'ZORLU BİR SINAVDI'

ÖNEMLİ gündem konularına değinen Fidan, Türkiye'nin Gazze'de İsrail'in işlediği soykırım karşısında küresel vicdanın sesi olduğunu belirterek, "Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor. Rejimin devrilmesinin sene-i devriyesinde Suriye, Türk diplomasinin tarihin doğru tarafında durduğu ve alnının akıyla çıktığı bir başka örnek olmuştur. Geriye dönüp baktığımızda, son 15 yılda Suriye sahasında tarihin en zorlu sınavlarından birini verdik. Ancak biz rotamızdan şaşmadık" dedi. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşarak, "Bölgemizin karşılaştığı en çetin sınavlardan biri olan bu savaş 4. yılını geride bırakıyor. Türkiye, savaşın diplomatik yollarla bitirilmesi için her türlü inisiyatifi almaya ve barış masasını yeniden kurmaya hazırdır" dedi.