Şişli'de otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var!

'MOTORCU SOLDA OLSA ONU DA EZECEKTİ'

Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir tane motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. 1 tane de orada kafası taşa vurulan vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 Kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.