AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı: “İletişim Başkanlığı hakikatin kalesidir”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TBMM'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçe görüşmelerinde söz aldı. İletişim Başkanlığı bütçesinin, bir kurum bütçesi olmanın çok ötesinde olduğunu belirten Bursalı, söz konusu kurumun Türkiye'nin uluslararası alanda sesini, duruşunu, tezini haykırma ve koruma gücü olduğunu belirtti.

Bursalı, "Çünkü dijital çağda küresel operasyonlar artık her alanda algı silahıyla yapılıyor. Bu yüzden İletişim Başkanlığı; hakikatin kalesi, milli iradenin gür sesi, Türkiye'ye yönelen her türlü saldırıya karşı stratejik savunma hattıdır" dedi. Bursalı konuşmasının devamında, "Bugün burada sadece bir bütçeyi değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü hakikat mücadelesini de konuşuyoruz. Bugün Türkiye'nin sesi Brüksel'de duyuluyorsa, New York'ta yankı buluyorsa, Moskova'da pür dikkat dinleniyorsa bunun adı liderliktir. O liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İletişim politikalarımız da işte bu liderliğin stratejik bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İletişim Başkanlığımızın bütçesini desteklediğimizi belirtiyorum" ifadelerini kullandı.