Başkan Erdoğan: 'Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız'

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
"Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyatlık duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Dünyaya kıymetli eserler kazandıran ödül sahiplerine teşekkür ederim. Aynı şekilde çok titiz ve hassas değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen kişileri belirleyen seçici kurulu da kutluyorum. Şair Yavuz Bülent Bakiler ile Niyazi Sayın'ı hürmetle yad ediyorum. Ülke ve millet olarak kendilerine çok şey borçluyuz.
BİLİM VE KÜLTÜR ÖDÜLÜ ÖĞÜN'E VERİLDİ
Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız kütüphanesiyle dışarıda gürül gürül akan dünya arasında irtibatı kesmeyen nadir akademisyenlerimizden biridir. Siyaset, ekonomi, felsefe, toplum ve kültürde meydana gelen gelişmelere farklı açıdan mercek tutan çalışmaları kapsamlı ve derinlikli yapı arz ediyor.
RESİM ÖDÜLÜ GÖKÇEBAĞ'A
Bu seneki resim ödülümüzün sahibi kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu'yu resme, resmi de Anadolu'ya taşıyan Gökçebağ, Cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale döküyor
MÜZİK ÖDÜLÜ YALÇIN TURA HOCAMIZA
Müzik ödülümüzü Profesör Yalçın Tura hocamıza tevcih ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayeni olan Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca müziği besteledi. Cemal Reşit Rey, Seyfettin Asal gibi usta isimlerden ders alan hocamız musiki bilimine ve müzik teorisine çok kıymetli katkılar yaptı. İTÜ'de Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü'nü kurarak seçkin bir eğitim yuvasını kazandırdı. Gönüllerimizde taht kuran beste ve güfteleri için kendisine teşekkür ediyorum.
ARKEOLOJİ ÖDÜLÜ FAHRİ IŞIK'A TAKDİM EDİLDİ
Arkeoloji ödülümüzü Prof. Dr. Fahri Işık'a takdim ediyoruz. Malatyamızın Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği bilim insanı olan Fahri hocamız kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen yanlışları ortaya çıkardı
BİR YANIMIZ YAPRAK DÖKÜYOR
Bu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a veriyoruz.
Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız çiçek açmaya, boy atmaya devam ediyor.
Gazze'teki vahşete kamera tuttukları için katledilen 37'si kadın 238 basın mensubunu rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecileri bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. İsrail hükümeti ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, gerçek gazeteciler Filistin'de olan tüm olup biteni gözler önüne sermeye devam ediyor. Biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze soykırımında TRT ve AA başta olmak üzere tüm basın kuruluşları yürekli bir duruş sergiledi. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.
ESER VERENLER BİZİM İÇİN KUTUP YILDIZIDIR
İnsan başlı başına bir sanat şahaseridir. İnsan her ses ve renki sanatın malzemesi olarak görmüştür. Bugün mirasçısı olduğumuz kültür ve medeniyet iklimi müşterek zenginliğimizdir.
Mimarinin, musikinin, şiirin, cümle sanatın özeti insanı ve dünyayı anlama çabasıdır. Sanat dünyayı daha anlamlı kıldığı için sanattır. Sanat, bize başka hiçbir şeyin veremeyeceği duyguyu verdiği için sanattır. Sanat, ayrıştırmaz birleştirir. Türkçe'nin her büyük şaari ve yazarı bizim gururumuzdur. Dil, kültür, düşünce ve mimari alanda eser verenler bizim için birer kutup yıldızıdır.
CENDEREDEN KURTULACAĞIZ
Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren bu cendereden sadece köklerimizden tutarak kurtulabiliriz. Bugün popüler olan pekçok filmin, dizinin, müzik eserine baktığımızda sanatın dönüştürücü gününün nelere kadir olduğunu görebiliyoruz. Sanatın tek tipleşmesi sanat için ciddi risk oluşturuyor.
İMKANA VE KAPASİTEYE SAHİBİZ
Şurası bir gerçek ki milli kültürü, değeri, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz. Günlük üretilip, günlük tüketilen işlerle maalesef biz de bunun önünde duramayız. Yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Ciddi emek ve gayret gerektirdiğini elbette biliyorum. Ama bunu yapacak imkana ve kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Taş üstüne taş koyan herkesin, hangi görüşten olursa olsun başımızın üstünde yeri olduğunu bilmelerini dile getirmek istiyorum."