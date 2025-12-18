Güllü'nün oğlu 6 saat ifade vermişti! İşte Tuğberk'in ifadesinde çarpıcı detaylar...

BAŞSAVCIDAN 26 KRİTİK SORU

İfade tutanaklarına giren soruların; olay öncesi–olay anı–olay sonrası zaman çizelgesini netleştirmeyi hedeflediği görüldü. Başsavcı Öksüz tarafından; "Malkata" şarkısının olay anında neden çaldığı, ses kayıtlarındaki "Kelebek var mı?", "Atlayacak mısın camdan?" ifadelerinin kime ait olduğu, Güllü'nün camdan neden korktuğu, odadaki yerleşim düzeni, aktif olmayan kameralar, kırılan cam ve eve giriş şekli gibi başlıklarda yöneltilen can alıcı sorular soruşturmayı derinleştirdi.

"ABLAM ANNEMİ KERVAN İÇİN ÖLDÜREBİLİR"

Başsavcı'nın kritik öneme sahip sorularının ardından Tuğberk Gülter'in ifadesinde bomba cevaplar yer aldı. İfadede yer alan en dikkat çekici beyan, ablası Tuğyan ile annesi arasındaki gerilimin merkezine oturan "Kervan" ismi oldu. Tuğberk, geçmişte yaşanan sert tartışmaları, intihar girişimi iddialarını ve ilişki kaynaklı krizleri anlatarak, "Vebal almak istemem ama Kervan için öldürebilir" sözleriyle cinayet şüphesini açıkça dile getirdi.