Avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olmuştu! ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için istenilen ceza belli oldu

ÇELEBİ'NİN BABASI: KIZIMIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI YOKTU Maktul Göksu Çelebi'nin babası Ali Atilla Han Çelebi'nin müşteki sıfatıyla alınan beyanında, kızının alkol, sigara vb. kötü alışkanlıklarının olmadığını, Gökalp İçer'i tanımadığını, kızının çok sosyal olmadığını, az arkadaşı olduğunu, eline geçen parayı kendilerine verdiğini ve olayların yaşanmasına sebep olan İçer'den şikayetçi olduğunu söyledi. 7 AY ÖNCE LİNKEDLN ÜZERİNDEN TANIŞTILAR İddianamede ifadesine de yer verilen Gökalp İçer, Göksu Çelebi ile Linkedln üzerinden tanıştıklarını, Göksu'nun arkadaşlık isteği atarak Ankara'da yaşadığını avukat olduğunu söylediğini, tanışmadan iki ay sonra iş için Ankara'ya gittiğini, Göksu ile kahve içtiklerini, daha sonra Göksu'nun İstanbul'a geldiğini, beraber vakit geçirdiklerini, yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı anlattı.

GÖKALP İÇER'İN EŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Soruşturma kapsamında Gökalp İçer'in telefonunda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde İçer'in eşi Ezgi İçer İle mesajlaşmaları dikkat çekti. Ezgi İçer'in eşine gönderdiği mesajlarda, "Mutsuz olduğu için olabilir ya da madde kullandıktan sonra bu şekilde bir çöküş yaşıyor olabilirsin ama artık daha sık kullanmıyorsun. Canım eleştirmek için değil, sağlığın için endişeliyim, ruh sağlığın için" dediği, İçer'in ise, "İstemiyorum bazen yaşamak, eleştirme lütfen, sağlığım iyi, ruh sağlığım iyi değil" şeklinde cevap verdiği görüldü. Soruşturma kapsamında Ezgi İçer hakkında 9 Ağustos itibariyle yakalama kararı olduğu öğrenildi.



YAPAY ZEKAYA "KOKAİN KOMASINI" SORUSU



Ayrıca telefonda yapılan incelemelerde İçer'in yapay zekaya, "Nabız 22'ye düşerse ne olur?", "Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur?", "Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrası oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü?", "Yoğun bakımda olan birinin gözlerini bantlamışlar neden?" şeklinde sorular sorduğu belirlendi.



SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA



İddianamede, her ne kadar şüphelinin alınan beyanında uyuşturucu maddenin bir kısmını maktulün karşıladığını, paranın yarısı maktul tarafından verildiği iddia edilmiş ise de, maktulun acil serviste üzerinde çıkan eşyaların içerisinde 725TL bulunduğu, dolar cinsi paranın tespit edilemediği, şüphelinin maddi durumu itibariyle seyahatleri ve tatil paralarını dahi karşıladığı beyan etmesine rağmen uyuşturucu madde temini esnasında maktulden uyuşturucu madde parası talep etmesi/para alması hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve şüphelinin beyanı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

"ÖNGÖREBİLİRDİ"



İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli ile ölen Göksu Çelebi'nin 2 gün boyunca uyuşturucu madde kullandıkları belirtilerek, "kokain isimli uyuşturucu maddenin tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin, maktulün daha önceden uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmeden Göksu Çelebi'nin uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağlayarak bunu kolaylaştırdığı ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak maktulün ölümüne neden olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Ayrıca, Gökalp İçer'in Kokain isimli tehlikeli maddenin öldürücü nitelikte olduğunun bilinmesine rağmen Gökalp İçer'in maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen maktule kokain temin ederek kullanması için verdiği anlatıldı.