Eğilmeden bükülmeden Filistin’in yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Gazze'teki vahşete kamera tuttukları için katledilen 37'si kadın 238 basın mensubunu rahmetle anan Erdoğan, "İsrail hükümeti ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, gerçek gazeteciler Filistin'de olan tüm olup biteni gözler önüne sermeye devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ JADALALLAH'A

Erdoğan, "Biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze soykırımında TRT ve AA başta olmak üzere tüm basın kuruluşları yürekli bir duruş sergiledi. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz. Sanat, ayrıştırmaz birleştirir. Türkçe'nin her büyük şairi ve yazarı bizim gururumuzdur. Dil, kültür, düşünce ve mimari alanda eser verenler bizim için birer kutup yıldızıdır. Evrensel'e yelken açarken yerli kalabilen, en sert eleştirileri yaparken dahi yıkmayan kültür için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, bu yılın fotoğraf ödülünün Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a verildiğini açıkladı. Erdoğan, "Gazze'de 2 yıl boyunca devam eden vahşi soykırımı fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya ifşa eden, objektifi ile gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimizin kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil; Filistin halkının haklı, onurlu, haysiyetli direnişini tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi" dedi. Törende Arkeoloji Ödülü Prof. Dr. Fahri Işık'a, Müzik Ödülü Prof. Dr. Yalçın Tura'ya, Resim Ödülü Yalçın Gökçebağ'a, Bilim ve Kültür Ödülü ise Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e verildi.