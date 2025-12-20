ABD Adalet Bakanlığı yayınladı! Epstein dosyalarından Clinton’lı kareler





Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin yaklaşık yirmi yıllık hükümet soruşturmalarına şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunabileceği beklentisiyle kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.



Fox News'e konuşan ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin tamamını değil ancak bir kısmını yayımlayacaklarını duyurmuştu.



Blanche, tamamını yayımlamamalarının amacının, mağdurları korumak olduğunu belirterek, "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge yayımlayacağımızı tahmin ediyorum." demişti.