Alanya’da farklı ülkelerden 20 kişi İslamiyet’i seçti

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 2025 yılında farklı ülkelerden toplam 20 kişi, düzenlenen ihtida törenleri ile İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. Alanya Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törenlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından kelime-i şehadet getiren katılımcılara ihtida belgeleri takdim edildi. Müslüman olanlar arasında en fazla Alman vatandaşları yer aldı. Toplam 6 Alman İslamiyet'i seçerken, bunu 5 Rusya vatandaşı izledi. Ayrıca 4 Ukrayna, 1 Zambiya, 1 Kazakistan, 1 Endonezya, 1 Danimarka vatandaşı ile 1 Türk vatandaşı da ihtida ederek Müslüman oldu. Alanya Müftülüğü yetkilileri, Müslüman olan kişilere İslam dini hakkında temel bilgiler verildiğini belirtti.

