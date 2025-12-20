Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı! Adli kontrol kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın evinde arama yapılmıştı. İfadeye çağrılmasının ardından konuyla alakalı açıklamada bulunan Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.
2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a, 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği vurgulandı.
GECE SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve yurt dışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
ATK'DAKİ İŞLEMLERİ 45 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 3 saat savcılığa ifade veren Sadettin Saran, kan, saç ve idrar örneğinin alınması üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇU EKLENDİ
Sadettin Saran hakkındaki suçlamaların arasına "Uyuşturucu madde kullanma" eklendi. Böylelikle Saran'a yöneltilen suç sayısı 3'e yükselmiş oldu.
TUTUKLANAN ELA RÜMEYSA CEBEBİ EK İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi. Cebeci ve Saran arasındaki mesajlaşmalar dikkat çekmişti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Tekrardan adliyeye getirilen Sadettin Saran üzerine atılı suçlamalar kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Sadettin Saran işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.