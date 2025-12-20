Habertürk'teki kirli şantaj ağı deşifre oldu! Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci'yi 'anahtar' olarak kullanmış

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosyaya giren yeni ifade medya ve yargı dünyasını sarsacak bir "nüfuz casusluğu ve uyuşturucu" dosyasını araladı.
Dosyanın merkezinde Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci yer alırken, uyuşturucu partilerinden siyasi suikast hazırlıklarına kadar uzanan dehşet verici iddialar gün yüzüne çıktı.
MIAMI'DEN GELEN ZEHİR: E-SİGARA GÖRÜNÜMLÜ LİKİT ESRAR
Soruşturma dosyasının en somut iddialarından biri, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu trafiğindeki rolü üzerine oldu. Tanığın ifadelerine göre, Cebeci, Miami seyahatlerinden dönüşte Türkiye'ye elektronik sigara görünümlü likit esrar ürünleri getirdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde de eroin ve esrar kullandığı ortaya çıkan Cebeci, maddeye erişim sağlamak amacıyla Mehmet Akif Ersoy'un ekibiyle yakınlaştı. Tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişiler ile kendisinin cinsel ilişkiye girdiğini anlattı" dedi.
SPİKERİ İLİŞKİLERİ İÇİN KULLANMIŞ
Kenan Tekdağ'ın ilişkilerini geliştirmek ve işlerini çözmek için Ela Rümeysa Cebeci'yi kullandığını anlatan tanık Ela Rümeysa'nın ilişkileri vasıtasıyla Kenan Tekdağ'a fayda sağladığı, karşılığında da Kenan Tekdağ'ın Cebeci'nin arkasında durduğu, kendisinin kanalda pozisyonunun yükseltildiğini anlattı.
Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı partilere uyuşturucuya ulaşabilmek için katıldığını Cebeci'nin kendisine anlattığını ifade eden tanık "Ela bundan dolayı tedirgin olduğu için ağlıyordu" dedi.
EBRU AYDIN ÜZERİNDEN KURULAN BÜROKRAT TUZAĞI
Soruşturma dosyasının en karanlık noktalarından biri de Ebru Aydın ismi etrafında toplanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un, Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanlarına "pazarlayarak" bir şantaj ağı kurduğu da ifadelere yansıdı. Ersoy'un bu yöntemle; üst düzey isimlere tuzak kurduğu, birçok ismin bu yolla tutuklatıldığı veya tahliye ettirildiği iddia edildi. Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ın PKK yurt dışı yapılanması üyesi olduğu ve Ersoy tarafından korunduğu öne sürüldü.
Tanık Ebru Aydın ve kardeşiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerinde en çok kullandığı isim Ebru Aydın'dır. Ebru Aydın'ın onlarca kişiyle birlikte olmasına sebep olmuştur. Çünkü Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkililerine pazarlıyordu.Devamında da bu ilişkiyle kendi ticari, finansal ve hukuki işlerinde kullanıyordu. Bu ilişkilerle de Ebru Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ı tutuklanmaktan kurtardığını bana söyledi" dedi.