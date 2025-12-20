Habertürk'teki kirli şantaj ağı deşifre oldu! Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci'yi 'anahtar' olarak kullanmış

Dosyanın merkezinde Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci yer alırken, uyuşturucu partilerinden siyasi suikast hazırlıklarına kadar uzanan dehşet verici iddialar gün yüzüne çıktı.

MIAMI'DEN GELEN ZEHİR: E-SİGARA GÖRÜNÜMLÜ LİKİT ESRAR

Soruşturma dosyasının en somut iddialarından biri, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu trafiğindeki rolü üzerine oldu. Tanığın ifadelerine göre, Cebeci, Miami seyahatlerinden dönüşte Türkiye'ye elektronik sigara görünümlü likit esrar ürünleri getirdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde de eroin ve esrar kullandığı ortaya çıkan Cebeci, maddeye erişim sağlamak amacıyla Mehmet Akif Ersoy'un ekibiyle yakınlaştı. Tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişiler ile kendisinin cinsel ilişkiye girdiğini anlattı" dedi.