Kocaeli’deki tarlaya Rus insansız hava aracı düştü

İZMİT'E bağlı Çubuklubala Mahallesi yakınlarına dün yabancı bir İHA düştü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, düşen İHA ile ilgili inceleme başlattı. Mahallede oturan İsmail Bayhan, Çarşamba günü İHA'nın düştüğünü gördüğünü belirterek, "Korkudan fazla yanaşamadım. Ne olur ne olmaz diye yanaşmadım. Ben tarlada 3 gündür geziyorum, gelen giden olmadı. Bugün muhtara söyledim" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, İHA'ya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus menşei keşif amaçlı Orlan-10 tipi bir İHA olduğunu, incelemelerin sürdüğü belirtildi.