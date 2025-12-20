MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü! Gazze ateşkesi için kritik temas

MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü! Gazze ateşkesi için kritik temas

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması ve insani yardımların artırılması ele alındı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü! Gazze ateşkesi için kritik temas

Türkiye, Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüttüğü diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Hamas Heyetini kabul eden Kalın, mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulundu.

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi vermiştir. Garantör ülke olarak Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verilmiş, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alınmıştır.

Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kalındı.

