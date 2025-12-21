  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Uyuşturucu partileri ifşa oldu! Garipoğlu’ndan Derin Talu’ya kadar işte o liste

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförünün telefonundan çıkan 'uyuşturucu partilerine katılan ünlüler' listesi soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdı. İşte o isimler…

Son dakika haberleri... Hakkında yakalama kararı bulunan ve halihazırda firari konumda olan Kasım Garipoğlu'nun yakın markaja alınmasıyla devam eden operasyonda, kilit isim şoför A.A. gözaltına alınan A.'nın dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik inceleme, sadece bir sevkiyat ağını değil, aynı zamanda gizli düzenlenen uyuşturucu partilerinin perde arkasını da deşifre etti.

TALİMAT DOĞRUDAN FİRARİ GARİPOĞLU'NDAN!

Emniyet birimlerinin titizlikle incelediği yazışmalarda, Kasım Garipoğlu'nun şoförüne gönderdiği talimatlar kan dondurdu. Mesaj kayıtlarında, uyuşturucu partilerine davet edilen ünlü isimlerin bir listesinin tutulduğu ve Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

DERİN TALU DA LİSTEDE

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise geçtiğimiz günlerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Derin Talu oldu. Dosyada yer alan iddialara göre Talu, söz konusu listenin üst sıralarında yer alıyor ve Garipoğlu'nun işaret ettiği "özel ağırlanan" isimler arasında bulunuyor.

