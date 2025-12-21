3 kardeşten biri istediği yerde askerlik yapabilecek!

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının temsilcileriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Terörsüz Türkiye, 10 Mart Mutabakatı ve zorunlu askerlik göreviyle ilgili birçok konuda önemli açıklama yapan Bakan Güler, dikkat çeken mesajlar da verdi.

"GEREKENİ YAPARIZ"

BAKAN Güler, zorunlu askerlik ile ilgili soru üzerine, "Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık" dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu belirten Bakan Güler, "Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek" dedi. 10 Mart'ta imzalanan Şam-SDG mutabakatının sahada karşılığını bulmadığına dikkati çeken Güler, TSK'nın her türlü gelişmeye karşı planlarının hazır olduğunu söyledi. Güler, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "2016'dan itibaren Suriye'deki harekâtlarımızı yaparken, ABD de oradaydı, Rusya da oradaydı, yapılması gerekeni hiç kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" ifadelerini kullandı.