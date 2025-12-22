DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Yılmaz Tunç ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek DEM Parti İmralı Heyeti salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.









Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı heyeti, salı günü iki kritik ziyaret gerçekleştirecek. Heyet, salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

DEM PARTİ HEYETİ, AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ Öte yandan, DEM Parti İmralı Heyeti dün TBMM'de AK Parti'yi ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı. AK Parti kanadında ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmelere katıldı.