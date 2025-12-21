DEM Parti’den AK Parti heyetine Meclis’te ziyaret

DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Ziyarette AK Parti heyetinde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili gerçekleştirilen görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, "Çok verimli bir görüşme oldu. Gelinen aşamayı istişare ettik tartıştık. Hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.