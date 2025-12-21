İsrail’in Gazze’ye saldırılarında Bodrum’da su isale hattı can kaybı 70 bin 925’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı. İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7'si enkaz altından çıkarılan 13 Filistinlinin naaşı ile 20 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 401 kişinin öldüğü, 1108 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 641 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 243 kişinin daha eklendiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 925, yaralıların sayısının ise 171 bin 185 olduğu belirtildi.