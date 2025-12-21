MİT Başkanı İbrahim Kalın HAMAS ile ateşkesi görüştü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün İstanbul'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi. "Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdi. Garantör ülke olarak Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulduğu kaydedildi. İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.