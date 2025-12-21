Türk donanmasının gurur günü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, çok özel bir program vesilesiyle katılımcılarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

TERSANE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Türk tersaneciliği ve donanması açısından çok büyük bir gurur anına hep beraber şahitlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığının işçisinden mühendisine bütün mensuplarını tebrik etti. Ülkedeki tersanelere güvenmekte ne kadar haklı olduklarının bugün bir kez daha görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Malumunuz, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere eylül 2018 tarihinde dört adet MİLGEM inşa sözleşmesi imzalamıştık. İlk gemi PNS Babur'u 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim ettik. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Khaibar'ın teslimini yapıyoruz" dedi. Projenin dördüncü gemilerinin, Karaçi Tersanesi'nde inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, "Üçüncü gemi PNS Bedir'in haziran 2026 sonunda, dördüncü gemi PNS Tarık'ın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor. En son teknolojiyle donatılmış bu gemilerin kardeş Pakistan donanmasına şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"KİMSE ÖNÜMÜZÜ KESEMEZ"

TCG Koçhisar karakol gemisinin de mavi vatandaki hak ve hukuku koruma iradesinin nişanesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Barış zamanında milletimize hizmet edecek, kriz zamanlarında caydırıcı gücümüz olacak Koçhisar'ı mayıs sonunda donanmamıza katacağız. Bugün ayrıca açık deniz karakol gemimiz Seferihisar'ın sac kesimini gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, 2028 için belirledikleri hedefin 11 milyar dolarlık ihracatla "savunma ve havacılık ihracatında" dünyada ilk 10'a girmek olduğuna işaret etti. Bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Erdoğan, "Şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir. Türkiye'nin savunma sanayiinde son 23 senede katettiği mesafeyi görmek için öyle 70'leri, 60'ları eşelemeye de gerek yok. Bunun için geçtiğimiz haftalarda kamuoyumuzla paylaşılan projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kafidir. Füzelerden tüfeklere, insansız araçlardan roketlere, deniz toplarından elektronik harp sistemlerine sektörün tamamında büyük bir dinamizm var, üretkenlik var, maşallah heyecan ve gayret var. Yüzde 20 yerli sermayeyle başlatıp şu anda yüzde 80 yerli sermayeye biz ulaştık. Eğer biz çalışırsak, biz hedeflerimizden kopmadan mücadele edersek, evelallah bunların hiçbiri bizim önümüzü kesemez, şevkimizi kıramaz. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışanlara inat hep beraber, omuz omuza verecek, çok daha kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, törenin ardından PNS Khaibar gemisini ziyaret etti.