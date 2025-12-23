Kasım Garipoğlu'nun şoförü tek tek itiraf etti: Ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Kendisine sorulan B.E. isimli şahsın yalıdaki partilere sık sık geldiğini, soruşturma kapsamında tutuklanan Sercan Yaşar ile alakalı "Ünlülerin torbacısı patlamış" şeklinde mesaj attığını, söz konusu bu mesajın haberlere yansımasından dolayı olduğunu ileri sürdü. Akçay, "Yalıda yapılan partiler dışında cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı.

Bize bildirilen liste dışında isimler olduğundan eskort olduklarını anlardık. Yine bu hususta belirtmek isterim ki bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi" dedi. Akçay, "Kasım Bey yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi istedi.

Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderdim. Parti olmadığı günlerde dahi talimat üzerine para göndermişliğim olmuştur" diye konuştu.