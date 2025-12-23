SON DAKİKA: Ankara'da Falcon-50 tipi jet düştü! Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu

Son dakika haberleri...Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 tip iş jeti Ankara'da düştü. Kazanın ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar durdu.
Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında jetin düştüğü belirtilirken uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunuyordu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:
Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
AL-HADDAD RESMİ DAVETLE ANKARA'YA GELMİŞTİ
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti.