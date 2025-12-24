  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye’ye geliyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, el-Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirterek, "Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

