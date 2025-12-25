Haberler Gündem MSB'den net açıklama: İsrail, Yunanistan ve GKRY görüşmelerinin herhangi bir karşılığı yok MSB'den net açıklama: İsrail, Yunanistan ve GKRY görüşmelerinin herhangi bir karşılığı yok Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen haftalık basın toplantısında Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi, Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar ile Suriye'deki son durum ve İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki görüşmelere değinildi. İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin gerçekleştirdiği üçlü görüşme ile ilgili 'Askerî açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı yok' denildi. SABAH









Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısı, 50. yaşını kutlayan ASELSAN'ın Radar, Elektronik Harp, Hava Savunma, Komuta Kontrol, Silah Sistemleri ve Deniz Sistemleri alanında faaliyet gösteren Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi, Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar ile Suriye'deki son durum ve İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki görüşmeler ele alındı. Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili yapılan bilgilendirmede "Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" bilgisi paylaşıldı. MSB'den yapılan bilgilendirmede öne çıkanlar şöyle;

"TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI" 23 Aralık'ta, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Ankara'dan Trablus'a götürmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçak elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan etmiş; bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatılmıştır. Uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetlerimize ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri derhâl bölgeye sevk edilmiştir. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış; uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askerî heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmî heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askerî heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet; dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz.