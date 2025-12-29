AK Parti’den gönül seferberliği

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda, milletle kurulan güçlü gönül bağının sorumluluğuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, önümüzdeki Ramazan ayı için kapsamlı bir saha planlaması hayata geçiriliyor. Bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini şehirlerin her köşesinde hissettirmek amacıyla "Hoş Geldin Ramazan" ışıkları hazırlanarak illere gönderilecek. Işıklar, öncelikle teşkilat binalarına, ardından evlere asılacak. Her mahallede en az bir mukabele grubu oluşturulacak, okunan hatimlerin duası ise Kadir Gecesi'nde hep birlikte yapılacak.