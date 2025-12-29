İzmir'deki zimmet operasyonunda şok detaylar: Bilirkişi raporu usulsüzlükleri ortaya koydu

Kooperatif ile yüklenici yapı sanayi şirketi arasında 1 Şubat 2022'de imzalanan "Proje Yönetimi ve Taşeron İnşaat Yapımı Sözleşmesi"nin "İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri" başlıklı 20. maddesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin bedellerin yüklenici tarafından karşılanacağının açıkça hükme bağlandığı raporda yer aldı. Buna karşın kayıtlarda kooperatif tarafından söz konusu hizmetlere ilişkin ödemelerin bir danışmanlık ve eğitim şirketine yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Bu süreçte iş güvenliği hizmetini sağlayan danışmanlık ve eğitim şirketine, sözleşmenin imzalandığı tarihte A.C.A'ya ait olduğu, daha sonraki dönemde ise kooperatif yönetim kurulu üyesi eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu 'nun şirkete ortak olduğu ve kooperatif ile firma arasında iş güvenliği sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.





Raporda, "Daha sonra kooperatif yönetim kurulu üyesi Aslanoğlu'nun adı geçen danışmanlık ve eğitim şirketine ortak olduğu anlaşılmıştır. Yine kooperatif ile firma arasında iş güvenliği sözleşmesi imzalandığı belirlenmiştir. Bu durum, 1 Temmuz 2022-4 Nisan 2023 tarihleri arasında bir yönetim kurulu üyesinin kooperatifle ticari ilişki içinde bulunduğunu ortaya koymaktadır." denildi.



YAPIM İŞİ "İHALE KOMİSYONU KARARI" OLMADAN VERİLMİŞ

Bilirkişi raporunda, 18 Ocak 2022 tarihli genel kurulda ihale komisyonu kurulmasına karar verildiği ancak komisyonun kimlerden oluştuğuna ve hangi usulle çalışacağına ilişkin herhangi bir karar alınmadığının anlaşıldığı vurgulandı. Denetim kurulu üyelerinin yazılı beyanlarında, ihale komisyonunda yer almadıklarını ifade ettikleri, komisyonun fiilen kurulduğuna dair herhangi bir belgenin dosyaya sunulamadığı kaydedildi. Bu nedenle yapım işinin, ihale komisyonu kararı olmaksızın yapı sanayi şirketine verildiğinin tespit edildiği raporda yer aldı.



Ayrıca yukarıda belirtilen yüklenici firmasında yetkili olan şüpheli Dilek Coşkun'un bu görevinden ayrılmasının ardından kooperatif yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği de bilirkişi raporunda yer verildi.



Raporda, kooperatif ile İZBETON AŞ arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde işin ihale bedelinin KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendiği, buna karşın aynı işin aradan bir ay dahi geçmeden KDV dahil 260 milyon 797 bin 681 lira bedelle yeniden ihale edildiğine dikkat çekildi.