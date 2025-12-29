Türkiye 1 Ocak’ta tek yürek olacak

MİLLİ İrade Platformu tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla 1 Ocak'ta İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde "Gazze için destek yürüyüşü" gerçekleştirilecek. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan 1 Ocak'ta herkesi Galata Köprüsü'ne davet ederken, "Biz, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik, duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.