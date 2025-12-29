Haberler Gündem Yalova'da gerçekleşen DEAŞ operasyonunda şoke eden detaylar! Sivilleri kalkan yapıp evi ateşe verdiler... Yalova'da gerçekleşen DEAŞ operasyonunda şoke eden detaylar! Sivilleri kalkan yapıp evi ateşe verdiler... Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit oldu. Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör operasyonuna dair çarpıcı detaylar ortaya çıkarken teröristlerin polislerin görüş açısını engellemek amacıyla evi ateşe verdikleri tespit edildi.









Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polis memurumuz şehit oldu, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'daki operasyon sırasında polislerin şehit edilmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 zanlının da gözaltına alındığını bildirdi. KAHRAMAN POLİSLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda şehit olan polislerimizin kimliklerini açıkladı.