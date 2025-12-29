Yalova'da gerçekleşen DEAŞ operasyonunda şoke eden detaylar! Sivilleri kalkan yapıp evi ateşe verdiler...

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polis memurumuz şehit oldu, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'daki operasyon sırasında polislerin şehit edilmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 zanlının da gözaltına alındığını bildirdi.
KAHRAMAN POLİSLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda şehit olan polislerimizin kimliklerini açıkladı.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.
TERÖRİSTLER SİVİLLERİ KALKAN YAPTI
Öte yandan, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Teröristlerin operasyon sırasında sivilleri kalkan olarak kullandığı tespit edildi.
EVİN BİR BÖLÜMÜNÜ YAKTILAR
Operasyon sırasında polis helikopterinin desteğe geldiğini gören DEAŞ'lı teröristler, hem görüş açısını kapatmak hem de dışarıdaki polislere daha fazla zorluk çıkarmak için evin bir bölümünü yaktı.