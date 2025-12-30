2026 Türkiye için zirveler yılı olacak

TÜRKİYE, etkin, girişimci ve katılımcı diplomasisi ile dünya meselelerinde saygın bir aktör haline geldi. Uluslararası örgütlerde üstlendiği misyon, kritik coğrafi konumu ve güvenilir ve istikrarlı bir ülke olmasının da etkisiyle 2026 Türkiye'de "zirveler yılı" olacak. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP 31) kasım ayında Antalya'da

yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de gelecek yıl Türkiye'de toplanacak. Zirvenin yapılacağı şehir ve tarih daha sonra netleşecek.

GÜNDEMİ BELİRLEYECEĞİZ

SON olarak 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, 2026 zirvesi için başkenti tercih etti. Ankara'da zirve organizasyonuna yönelik yapısal hazırlıklar sürerken, zirve bildirisine ve toplantı içeriklerine ilişkin hummalı bir çalışma da yapılıyor. COP31 Zirvesi'ne ise 196 ülkenin liderinin katılması bekleniyor. Türkiye bu zirvede gündemi belirleyecek ve bunun yürütülmesinden sorumlu olacak. Ankara ayrıca Türk Devleti Teşkilatı (TDT) çatısı altında savunma sanayisinden dijital dönüşüme, enerji güvenliğinden ulaştırma koridorlarına kadar uzanan geniş ve stratejik bir gündeme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.