Haberler Gündem Başkan Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez Başkan Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, İsrail'in Somaliland kararına sert tepki göstererek, 'Kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez' dedi.









Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Karşılama töreninin ardından başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Somali'yle her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır. 2026'da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisin 60'ıncı senesini idrak edeceğiz. Bu sağlam temel üzerinde ilişkilerimizi ilerletmeye ve Somali'nin güvenlik ve istikrarına destek vermeye devam edeceğiz. 2011 yılında Başbakanlığım döneminden kuraklık felaketiyle mücadele eden Somali ziyaretimin özellikle ardından kapsamlı bir insani yardım kampanyası başlatmıştık. Tüm dünyanın Somali'den ümidi kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu. Aradan geçen süre zarfında Somali, eşine az rastlanır bir ilerleme kaydetti.

SOMALİ'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bizler bu süreçte Somali'nin terörle mücadelesine kapsamlı desteğimizi sürdürdük sürdürüyoruz. Somali ulusal ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali ordusunun terörle mücadelesinde son dönem de önemli başarılar elde ettiğini memnuniyetle müşhade ediyoruz. Güvenlik ortamındaki iyileşme Somali siyasetinde reform adımlarını beraberinde getirdi. 25 Aralık tarihinde başkent Mogadişu'nun da dahil olduğu Benadir idari bölgesinde uzun sürenin ardından yerel seçimler düzenlendi. Seçim sonuçlarının Somali halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz günden günde güçleniyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttü. 4 bin 465 km karelik bir alanda yürütülen bu çalışmalar ile ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. Gelinen noktada 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır.