DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu

YALOVA'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda teröristler 3 polisimizi hain saldırıda şehit etti. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı detaylar, Yalova'daki hücrenin yalnızca yerel bir yapılanma değil, İstanbul merkezli olası büyük bir saldırının lojistik ayağı olabileceğini ortaya koydu. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyünde bir adrese dün saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin polislere ateş açmasıyla başlayan çatışma, sabah 09.40'a kadar sürdü. Çatışmada 3 polisimiz şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şehitlerin isimlerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Düzenlenen saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

SÖZDE AİLE GÖRÜNTÜSÜ

UZMANLAR, DEAŞ'ın yapılanmasının olduğu evin konumunun tesadüf olmadığına dikkat çekerek, "İstanbul gibi Türkiye'nin finans ve sembolik merkezinde yapılabilecek bir eylem için silah ve mühimmat sevkiyatını kolaylaştıran bir konum. Normal bir aile görüntüsü vererek iki katlı bir evde barınmaları tipik bir DEAŞ örgütlenmesidir. Kendi sözde ailelerini siper edebilecek kadar gözü dönmüş bir örgütten bahsediyoruz. Kadınları ve çocukları evde tutmaları, operasyonun uzamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

'KARARIMIZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist- Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu, Yalova'da sahnelenmiştir. Hiçbir saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, 'Terörsüz Türkiye' kararlığımızdan geri döndüremeyecektir" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Erdoğan, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.