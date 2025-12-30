Etkin pişmanlıktan yararlanma talebi! Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi tamamlandı!

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Ersoy'un tutuklanmasıyla birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ederek tanıklar dinlendi, gözaltına alınanlar ve tutuklanan isimler oldu.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.