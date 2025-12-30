Gazze'den Türkiye'ye çağrı: İstanbul'da bizim için yürüyün

Siyonist rejim ayrıca anlaşmaya rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. Örneğin 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin üzerinden 80 gün geçti. ABD'nin ortaya koyduğu ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Katil İsrail, 80 gün içerisinde ateşkesi 1000 kez ihlal etti bu süreçte 500'e yakın daha şehit verildi.

Ateşkes boyunca ayrıca bölgeye tek bir prefabrik ev de sokulamadı. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor.

GALATA'DA AYAKTAYIZ

Türkiye ise en başından itibaren Filistinlilerin yanında durmaya devam ediyor. Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.

1 Ocak'ta da gözler bir kez daha İstanbul'da olacak. İstanbul, 1 Ocak Perşembe sabahı bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.