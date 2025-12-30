Son dakika: İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna yönelik sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahısın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.