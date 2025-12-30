Kahraman şehitlerimize son görev! Yalova'da şehit düşen 3 polisimiz için cenaze töreni düzenlendi

Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimiz aynı sancağın altında, aynı hüzündeyiz. Bizim inancımızda şehitlik en yüce makamlardandır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imiz buyuyor ki; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler.' İşte bu müjde, bu teselli, bu gerçek yüreğimize su serper. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik, işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır" dedi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK AMA KARARLILIĞIMIZ DA ÇOK BÜYÜK'

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: "Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımızda çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak mücadeleyi büyüterek sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan aziz milletimizin destek ve dualarıyla, kahraman Mehmetçik, kahraman polis, kahraman jandarma, kahraman sahil güvenlik, kahraman korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler."