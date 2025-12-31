2025’te 180 eser yurda döndürüldü

TARİHİ mirasımızda diplomatik zaferler birbirini izliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçmiş yıllarda Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 180 eserin, 2025 yılında ait oldukları topraklara geri döndüğünü açıkladı. Eserlerin iade sürecinde Türkiye'nin kapsamlı şekilde yürüttüğü hukuki, diplomatik ve bilimsel çalışmalar önemli rol oynadı. 2018-2025 yılları arasında Türkiye'ye iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e çıktı. Bu yılın en dikkat çekici iadesi, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu.