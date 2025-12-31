Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar. Bağımsız olana kadar mücadelemiz sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı'nda yaptığı incelemelerin ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Doğalgaz çok önemli bir yakıt. Bu kaynakları daha çok ithalatla gerçekleştiriyorduk. Özellikle 2020 yılında yaptığımız keşifle Karadeniz'de kendi gazımızı 2023 yılından itibaren üretmeye başladık. 2025 yılı da bizim için önemli bir yıl oldu, çünkü ilk fazı tamamladık. Yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgazı üretir hale geldik. Bu yaklaşık 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendimizin karşıladığı anlamına geliyor.
"OSMAN GAZİ'NİN İKİZİ GELECEK"
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu İstanbul'dan karadenize uğurlamıştık. Filyos'ta şu anda son çalışmaları yapılıyor. 2026'nın üçüncü çeyreği ile birlikte karadenizde Sakarya sahasında üretimi 8 milyon haneye çıkararak üretimi artıracak inşallah. 2028 yılında Osman Gazi'nin ikizi daha gelecek, biraz daha kapasitesi büyük. Onunla beraber de Sakarya'da ilk üç fazı 2028'de tamamlayarak 17 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geleceğiz. 2026 önemli bir yıl, mevcut üretimimizi artırmamız için ve bu saha bizim için önemli zira şuan 5 binin üzerinde insan çalışıyor burada. Mart ayında bu sayı 7500'e çıkacak. 2026'nın üçüncü çeyreğinde de Osman Gazi'yi buradan uğurlayacağız. Yavuz gemisi burada, Fatih gemisi, Kanuni ve Abdulhamid Han gemilerimiz yoğun olarak çalışıyor.
"İLK DERİN DENİZ ARAMA SONDAJI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Cumhurbaşkanımız da dün önemli bir gelişmeyi paylaştı. İki tane yeni derin deniz sondaj gemisi geldi. Bunlar şuanda Mersin Taşucu'nda bir tanesi Yıldırım adını aldı, diğeri Çağrıbey adını aldı. Bir kaç ay içinde de Yıldırım Karadeniz'e Çağrıbey de Şubat ayında Somali'ye gidecek. Yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajımızı orada gerçekleştirmiş olacağız. 2026 bizim açımızdan yeni bir dönemi açtığımız bir yıl olacak. İnşallah yaptığımız yeni çalışmalarla müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz Sakarya gaz sahası üretimin yanında bir taraftan 6 tane keşif amaçlı yeni sondaj yapacağız. Batı Karadeniz Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de, dolayısıyla bu anlamda yeni müjdelerle milletimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Gabar'da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 100'ün üzerindeki kuyuda 3500 kardeşimiz çalışıyor. Diyarbakır'da kaya petrolü çalışmalarımız var. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılana kadar da çalışmalarımız sürecek.