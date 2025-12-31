Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar. Bağımsız olana kadar mücadelemiz sürecek

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Doğalgaz çok önemli bir yakıt. Bu kaynakları daha çok ithalatla gerçekleştiriyorduk. Özellikle 2020 yılında yaptığımız keşifle Karadeniz'de kendi gazımızı 2023 yılından itibaren üretmeye başladık. 2025 yılı da bizim için önemli bir yıl oldu, çünkü ilk fazı tamamladık. Yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgazı üretir hale geldik. Bu yaklaşık 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendimizin karşıladığı anlamına geliyor.

"OSMAN GAZİ'NİN İKİZİ GELECEK"

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu İstanbul'dan karadenize uğurlamıştık. Filyos'ta şu anda son çalışmaları yapılıyor. 2026'nın üçüncü çeyreği ile birlikte karadenizde Sakarya sahasında üretimi 8 milyon haneye çıkararak üretimi artıracak inşallah. 2028 yılında Osman Gazi'nin ikizi daha gelecek, biraz daha kapasitesi büyük. Onunla beraber de Sakarya'da ilk üç fazı 2028'de tamamlayarak 17 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geleceğiz. 2026 önemli bir yıl, mevcut üretimimizi artırmamız için ve bu saha bizim için önemli zira şuan 5 binin üzerinde insan çalışıyor burada. Mart ayında bu sayı 7500'e çıkacak. 2026'nın üçüncü çeyreğinde de Osman Gazi'yi buradan uğurlayacağız. Yavuz gemisi burada, Fatih gemisi, Kanuni ve Abdulhamid Han gemilerimiz yoğun olarak çalışıyor.