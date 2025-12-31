Bursalı’dan ihtiyaç sahibi aileye destek

İzmir'in Karabağlar ilçesinde zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Kurucu ailesinin durumu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya yapılan ihbarla gündeme geldi. Konunun kendisine intikal etmesinin ardından Bursalı, vakit kaybetmeden İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçti. Bursalı'nın girişimiyle Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri aynı gün aileyle irtibata geçti ve hanede yerinde sosyal inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, ailenin ciddi sağlık sorunlarıyla hem de ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu tespit edildi.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYIZ"

Yapılan incelemede, baba Tamer Kurucu'nun geçirdiği kalp krizi ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığı, iki çocuğun da ciddi sağlık problemleri bulunduğu, evin elektriğinin kesik olduğu ve ailenin jeneratörle yaşamını sürdürmeye çalıştığı belirlendi. Sürece ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, şu ifadeleri kullandı:"Konu bana intikal ettiğinde vakit kaybetmeden harekete geçtik.

Kurucu ailesinin yaşadığı dram karşısında çok etkilendik. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Abdullah Kömürcüoğlu ile hemen iletişime geçtik. Ekipler hızlıca yönlendirildi. Bundan sonraki süreçte de Kurucu ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak düsturumuz kimseyi geride bırakmamaktır."