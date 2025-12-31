Devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı

DEVLET korumasında yetişen 605 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törende, devlet korumasında yetişen 605 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Bakanlıkta düzenlenen törene, Bakan Göktaş ile devlet korumasından yararlanan gençler ve bakanlık yetkilileri katıldı.

'BAKIM HİZMETLERİ VERİYORUZ'

BAKAN Göktaş, koruyucu ve destekleyici hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 14 bin 57 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1395 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve öz güven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 2 bin 868 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.