Gençler gözünüzü dört açın! DEAŞ fanatikleri böyle topluyor

Z kuşağı olarak da tabir edilen 2000'li yıllarda doğan kişilere hitap etme ihtiyacı, örgüt söylemlerini ve propaganda içeriklerini de yeniden düzenlemelerine neden oldu.



Sheikh Terra tarafından seslendirilen "Dirty Kuffar", Deso Dogg olarak da bilinen eski Alman rapçi Abu Maleeq'in şarkılarının terör örgütleri tarafından çevrim içi propagandanın bir parçası hâline getirildiği anlatıldı.

VİDEO OYUNLARINA DİKKAT



Dijital oyunlardaki radikalleşmeye de dikkat çekilen raporda, örneğin oyunculara 'Night of Bush Capturing' adlı oyunda eski ABD Başkanı George W. Bush'un vurulması senaryosu üzerinden bireysel bir tecrübe edindirildiği belirtildi. Raporda, "Özellikle küçük yaşlardan itibaren birçok çocuk ve gencin vaktinin önemli bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçirdiği, bu süreçte çoğu zaman aileleri tarafından kontrol dışında tutuldukları hesaba katıldığında video oyunlarının çocukları ve gençleri radikalleştirerek terörize edebileceği, yeri geldiğinde doğrudan terör örgütünün bir parçası hâline getirebileceği değerlendirilebilir" denildi.