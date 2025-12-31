İsrail’in Somaliland kararı gayrimeşru

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanımasının ardından Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İsrail'in Somaliand'i tanıma kararının gayrimeşru olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "2026'da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinde 60'ıncı senesini idrak edeceğiz. Bu sağlam temel üzerinde ilişkilerimizi ilerletmeye ve Somali'nin güvenliğine ve istikrarına destek vermeye devam edeceğiz. Başbakanlık döneminden kuraklık nedeniyle Somali ziyaretimin ardından kapsamlı bir insani yardım başlatmıştık. Tüm dünyanın Somali'den ümidi kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan kardeşlik eli iki ülke arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile oldu. Aradan geçen zamanda Somali, önemli bir ilerleme kaydetti" diye konuştu.

'BİR İLKE İMZA ATILMIŞTIR'

Başkan Erdoğan, "Somali'nin ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bu süreçte Somali'nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz. Somali ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali'de güvenlik ve istikrara destek vermeye devam edeceğiz. Somali ile enerji alanındaki iş birliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Somali deniz alanlarında dokuz ay süren kapsamlı bir araştırma faaliyeti yürütmüştür. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla, ülke tarihinde bir ilke imza atılmıştır. Gelinen

aşamada, 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerin Somali halkının refahına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

UZAY ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, "Burada şu müjdeyi de sizlerle ve Somalili kardeşlerimizle paylaşmak isterim. Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dâhil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden biri Somali açıklarında, diğeri ise Karadeniz'de görev yapacaktır. Çağrı Bey ve Yıldırım'ın filomuza katılmasıyla, bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Her iki güzel gelişmenin de hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Somali Cumhuriyeti ile, tarihte bir ilk olacak şekilde uzay alanında da iş birliğini hayata geçiriyoruz. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurulmasını öngörüyoruz. Üç fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirme çalışmalarını tamamladık ve Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapım sürecini başlattık. Bu projeyle, uzay fırlatma ve uydu teknolojileri alanında önemli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı