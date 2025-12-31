İzmir'de yılbaşı gecesi 13 Bin 385 personel görevde!

Yılbaşı gecesi güvenlik birimlerinin yanı sıra AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinin görev başında olacağını, haberleşme ve enerjide sorunların yaşanmaması için ilgili kurumlarla görüştüklerini ve tedbirlerin alındığını aktaran Elban, gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim için de ekiplerin sahada olacağını, gıda ve iş yeri denetimlerinin yoğun bir şekilde titizlikle sürdürüleceğini anlattı.

Elban, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, "İzmirli hemşehrilerimizin, yılbaşı programını ilimizde geçirecek olan misafirlerimizin huzurla, keyifle, güvenle, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleriyle ilgili başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli olan tedbirleri aldık." dedi.