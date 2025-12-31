MSB: SDG Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor

Milli Savunma Bakanlığı 'ndan (MSB) yapılan açıklamada Türkiye'nin, Suriye hükümetiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürdüğü vurgulanarak "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" denildi MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) beka ve güvenliğe yönelen risk ve tehdit unsurlarıyla sınır içinde ve ötesinde kararlılıkla mücadeleye devam ettiğini belirtti.





"SURİYE HAREKAT ALANLARINDA İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 741 KİLOMETREYE ULAŞMIŞTIR"



Aktürk, son bir hafta içerisinde yürütülen operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu ifade ederek, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aktürk, Menbic'de 4 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini belirterek, "Yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞLERE GEÇİT YOK



Hudut güvenliği kapsamında alınan etkin tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 186 kişinin ise engellendiğini dile getirerek, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış, 2025 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından; Hakkâri ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram (101.455 gram) uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen bin 982 kilogram (1.982.213 gram) uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır" dedi.